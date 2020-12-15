Песков отменил брифинги с журналистами во вторник и среду

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отменил во вторник традиционное общение с журналистами в формате конференс-колла. Об этом сообщил корреспондент британской The Independent Оливер Кэрролл.

Брифинга не будет и в среду - как утверждается, из-за подготовки к назначенной на четверг пресс-конференции Владимира Путина.

Накануне было опубликовано расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального, в котором называются имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению. Сам Навальный прямо заявил об ответственности руководства России и лично Путина за покушение. Кремль пока не прокомментировал это расследование. Ожидалось, что его мог бы прокомментировать Песков во время брифинга.

""Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального", - сообщил пресс-секретарь президента России" - пошутил Навальный в твиттере об отмене брифинга.

Ранее перед пресс-конференциями Путина конференс-коллы Пескова с журналистами не отменялись. Брифинги какое-то время не проводились весной, когда Песков болел коронавирусной инфекцией.

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что ни Кремль, ни ведущие государственные СМИ не отреагировали на расследование об отравлении Навального, хотя с момента его публикации уже прошли сутки.