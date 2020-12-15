Белорусский журналист Игорь Лосик объявил голодовку в СИЗО

Белорусский журналист Игорь Лосик, который с июня находится в СИЗО, объявил голодовку. Об этом сообщила во вторник Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на жену Лосика. Голодовка стала ответом на новое обвинение, предъявленное журналисту.

Арестован Лосик был ещё до президентских выборов по обвинению в "подготовке к нарушению общественного порядка". Теперь его обвиняют ещё и в "подготовке к участию в массовых беспорядках". Это более тяжёлая статья, по которой грозит до 8 лет лишения свободы.

Лосик в ответ на новое обвинение объявил бессрочную голодовку и потребовал снятия обвинений или изменения меры пресечения. Он считает своё преследование политически мотивированным. Ранее правозащитники признали его политзаключённым.

Игорь Лосик - один из создателей популярного блога в твиттере и телеграм-канала "Беларусь головного мозга", консультант Белорусской службы "Свободы".

В Беларуси с августа продолжаются массовые акции протеста против власти Александра Лукашенко. В СИЗО остаются десятки политиков, активистов и общественных деятелей, обвиняемых в различных преступлениях, в том числе в подготовке и организации беспорядков.