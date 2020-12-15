В Венгрии фактически запретили усыновление однополыми парами

Парламент Венгрии, конституционное большинство в котором имеют сторонники премьер-министра Виктора Орбана, одобрил законопроекты и поправки к конституции, вводящие фактический запрет на усыновление детей однополыми парами.

Согласно документам, усыновление разрешается только семейным парам. Холостые и незамужние должны обращаться за разрешением на усыновление к министерству по семейным вопросам. Правозащитники опасаются, что однополые пары не будут получать такого разрешения.

Депутаты от правящей правоконсервативной партия "Фидес" одобрили и другие поправки, уточняющие статус семьи в и без того консервативной конституции. Семье дано такое определение: она "основана на браке и отношениях между родителями и детьми. Мать - это женщина, отец - это мужкина". Также в докумнете указано, что дети должны воспитываться в консервативном духе и на основе христианских ценностей. Сказано, что дети "имеют право" идентифицировать себя с гендером по рождению. Защитники прав ЛГБТ-сообщества считают, что эта формулировка приведёт к дальнейшему ограничению прав трансгендеров.