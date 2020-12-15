Члена ОНК Марину Литвинович оштрафовали на 150 тысяч рублей 

Люблинский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович, признав её виновной в повторном нарушении правил проведения митингов.

15 июля Литвинович вместе с другими участниками кампании "Нет!" организовала на Пушкинской площади в Москве сбор подписей граждан с требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию России. По итогам кампании активисты собрали более 42 тысяч подписей, а в тот день на площади полиция задержала более 140 человек.

В ходе судебного заседания Литвинович, как и в июле, заявила, что сбор подписей не является митингом. Защита члена ОНК ходатайствовала о допросе полицейских, которые осуществляли 15 июля задержания, однако суд в этом отказал. Также суд, вынося решение, не учёл, что обвиняемая является многодетной матерью. Литвинович планирует обжаловать штраф.

Ранее члена ОНК задерживали на акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого летом прошлого года арестовали по сфабрикованному уголовному делу о сбыте наркотиков.