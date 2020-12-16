Смертность в России в 2020 году стала максимальной за 9 лет

Уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года стал максимальным за девять лет, следует из расчётов РБК на основе данных Росстата. В последние годы смертность в стране падала, резкий рост совпал по времени с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Показатель смертности в стране в январе-октябре 2020 года составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году и максимум с 2010 года, когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тысяч человек. Тогда смертность выросла из-за аномально жаркого лета.

После этого смертность в стране регулярно снижалась. В 2019 году за январь — октябрь показатель опустился до 102,9, что на 13,7 процента ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3). Избыточная смертность, по оценке РБК, за апрель — октябрь составила 140 тысяч человек. Ранее "Медиазона" оценивала этот показатель в 120 тысяч.

По оценке Росстата, 78,6 тысячи смертей, которые можно считать избыточными, приходятся на пациентов, болевших коронавирусной инфекцией. Ещё 62 тысячи властями не объясняются. Они могут быть связаны как с недоучётом ккоронавирусной статистики, так и с косвенными эффектами пандемии. Например — возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью медицинской помощи и психологической реакцией на распространение болезни, пояснили РБК демографы.