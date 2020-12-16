Американские власти расследовали два эпизода внезапной болезни российского оппозиционера как "намеренное отравление". Об этом свидетельствуют официальные данные, в которых говорится, что американские ученые и врачи рассматривали возможность отравления биотоксинами или радиоактивными веществами.

Документы министерства юстиции США, предоставленные для эксклюзивного ознакомления Радио Свобода, проливают свет на расследование ФБР, которое пыталось выяснить, почему Владимир Кара-Мурза дважды за два года внезапно слег в Москве. Эти данные являются частью пакета документов, переданных министерством юстиции США Кара-Мурзе в ответ на его запрос о том, что именно правительство США знает о его внезапной тяжелой болезни в 2015 и 2017 годах.

Кара-Мурза, проживающий сейчас с женой и детьми около Вашингтона, считает, что он был дважды отравлен в Москве из-за своей причастности к разработке санкций США против российских официальных лиц, причастных к нарушению прав человека. В обоих случаях российские врачи установили последствия отравления "неустановленным веществом".

В первом пакете документов, предоставленном Радио Свобода, содержатся данные о том, что ФБР получило разрешение от Кара-Мурзы отправить образцы его крови на анализы в ведущие американские военные лаборатории. В документах также говорится, что директор ФБР Кристофер Рэй непосредственно участвовал в расследовании – вероятно, по требованию Конгресса. Однако министерство юстиции США пока не предоставило несколько сотен страниц дела Кара-Мурзы, хотя его требование было признано законным федеральным судом. Власти ссылаются на вопросы национальной безопасности и длительный процесс согласования вопроса между различными агентствами. Полученные на настоящий момент документы дают основания полагать, что власти США делали анализы крови и мочи на сложные яды, однако никаких данных о результатах этих тестов предоставлено не было.

Стивен Рейдмейкер, представляющий интересы Кара-Мурзы в суде, рассказал Радио Свобода, что 275 страниц дела не выдаются в связи "с консультациями с другими агентствами" и еще 10 – из соображений национальной безопасности.

"Возможно, они ссылаются на нацбезопасность, потому что им стыдно признаться, что они не могут определить, чем был отравлен Владимир, – считает Рейдмейкер. – Но учитывая техническую оснащенность американских властей, мы считаем более вероятным то, что они установили, что это был за яд".

Кто такой Владимир Кара-Мурза 39-летний Кара-Мурза занимается оппозиционной деятельность с тех пор, как президент Владимир Путин пришел к власти 20 лет назад. Он сын известного журналиста, тоже Владимира, который умер в прошлом году. Младший Кара-Мурза несколько лет работал тележурналистом в Вашингтоне, а затем участвовал в политических проектах Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Европе после десяти лет в российской тюрьме. Кара-Мурза был другом и соратником Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года недалеко от Кремля. Он живет в Москве и Вашингтоне, где остается его семья. В России широкая публика мало знает о его деятельности, однако у него есть связи с рядом известных конгрессменов и официальных лиц в странах Евросоюза. Он требовал от США и ЕС ввести санкции против некоторых представителей российских властей.

Делу Кара-Мурзы уже более пяти лет, однако оно обрело новую актуальность на фоне двух других известных отравлений, связанных с Россией. Во-первых, это отравление оппозиционного политика Алексея Навального, который внезапно почувствовал себя плохо во время авиаперелета в 2020-м и впоследствии был доставлен в Германию на лечение. Во-вторых, отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери. В обоих случаях использовался сложный нервно-паралитический яд "Новичок", разработанный в Советском Союзе.

На этой неделе Навальный вместе с расследовательским проектом Bellingcat и его медиапартнерами предоставили свидетельства того, что отравление организовала ФСБ России. Навальный обвинил в этом президента Владимира Путина; в Кремле причастность российских властей отрицают.

Случай Кара-Мурзы от этих историй отличает то, что его расследованием занималось ФБР и были задействованы его многочисленные следственные и научные ресурсы. Рейдмейкер выражает сожаление по поводу нежелания Вашингтона больше рассказать о деле Кара-Мурзы, тогда как Германия довольно быстро сделала заявление по делу Навального.

"Германия оказалась способной быстро определить яд, которым был отравлен Алексей Навальный, – говорит Рейдмейкер. – Нам непонятно, почему правительство США не хочет поделиться результатами своего расследования, ведь оно касается здоровья Владимира".

В ФБР отказались комментировать эту ситуацию, в министерстве юстиции на запрос Радио Свобода не ответили.

"Преднамеренное отравление"

Новые данные, датированные серединой 2018 года, показывают, что следователи ФБР исключили версию, которой, по данным жены Кара-Мурзы Евгении, изначально придерживались российские врачи в 2015 году: передозировка циталопрамом. Кара-Мурза принимал этот антидепрессант, а также лекарство от изжоги.

Политические оппоненты Кара-Мурзы, интернет-тролли и российские государственные медиа представили его наркоманом, а вероятное отравление – неправильным приемом препаратов, хотя он уже не принимал циталопрам, когда в 2017 году с ним снова случились симптомы отравления.

"Заключения медиков и результаты анализов лабораторий ФБР исключают передозировку рецептурным препаратом и/или алкоголем, – говорится в отчете вашингтонского отделения ФБР от 13 июня 2018 года. – ФБР расследует это дело как преднамеренное отравление".

В материалах ФБР говорится, что два израильских доктора приезжали в Москву по приглашению соратников Кара-Мурзы после его госпитализации в 2015 году. Имена обоих врачей в деле вымараны, но один из них – очевидно, тот самый доктор, который тогда рассказал в интервью Би-би-си, что симптомы Кара-Мурзы нетипичны для передозировки циталопрамом. (Позже это подтвердили американские токсикологи, изучавшие материалы лечения Кара-Мурзы в 2015 году по просьбе Радио Свобода.)

В новых документах есть заключение второго израильского врача, имя которого также вымарано, и Радио Свобода не удалось его установить на момент этой публикации. Согласно материалам дела ФБР, доктору "было сообщено, что у Кара-Мурзы есть ожоги пищевода, желудка и кишечника", но нет никаких следов внешних ожогов. Доктор заявил, что эти ожоги "вызваны не лекарством" и что "он не считает токсический эффект действием лекарственного препарата". Не вполне ясно, откуда второй доктор получил эту информацию. По данным дела, он не был допущен к осмотру Кара-Мурзы в московской больнице.

"Какой-то биотоксин"

Кара-Мурза пролежал в московской больнице шесть недель. Когда его состояние стабилизировалось и его выписали, он с женой Евгенией вернулся домой в США. Источник, имя которого в документах вымарано, предоставил ФБР для анализа футболку Кара-Мурзы со следами рвоты, нижнее белье, пробирку с обрезками волос и ногтей, а также пузырек "с чем-то похожим на кровь".

Эти образцы были отправлены в лабораторию ФБР с Куантико, штат Вирджиния, "для токсикологического анализа причины отравления Кара-Мурзы", как говорится в электронном сообщении ФБР от 25 июня 2015 года. Там же указано, что "образцы имеются в минимальном объеме, что может усложнить и ограничить их исследование".

Еще одно сообщение того же времени показывает, что информацию о ходе расследования получало управление ФБР по оружию массового поражения. Через несколько недель Кара-Мурза начал проходить курс реабилитации в больнице в Вирджинии недалеко от Вашингтона. Ему пришлось заново учиться ходить, весь следующий год он пользовался тростью.

Врачи в больнице сделали массу анализов, чтобы подобрать лечение и, вероятно, установить причину болезни. Среди анализов были пробы на полоний-210. Это редкое радиоактивное вещество, о котором широкая публика узнала в 2006 году, когда с его помощью был отравлен в Лондоне бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. Британские власти обвинили в убийстве бывшего сотрудника ФСО Андрея Лугового, который впоследствии стал депутатом Госдумы.

В материалах не содержится данных о результатах анализов, но указано контактное лицо в министерстве энергетики США. Министерство энергетики управляет ядерным запасом США и некоторыми правительственными лабораториями, исследующими ядерное, химическое и биологическое оружие, включая Ливерморскую национальную лабораторию в Калифорнии. Из материалов дела неясно, кто или какое агентство попросило проверить мочу и кровь Кара-Мурзы на полоний.

Кроме того, был проведен тест на диоксин; это химическое соединение в определенных дозах смертельно токсично. Однако в деле нет данных, почему он был проведен и каковы результаты. Диоксином был отравлен Виктор Ющенко. Он едва не умер накануне президентских выборов в 2004 году, которые он в итоге выиграл. Австрийские ученые обнаружили, что концентрация диоксина в его теле превышает норму в тысячу раз.

Согласно документам, лаборатория ФБР не смогла тогда идентифицировать токсин "из-за возраста образцов". Один из врачей полагал, что у Кара-Мурзы были симптомы воспаления кровеносных сосудов головного и спинного мозга, так называемый васкулит центральной нервной системы: "Учитывая, что это произошло на фоне острой недостаточности, вызванной токсином/ядом, это может быть вторичным признаком, а не отдельным заболеванием".

Три года спустя в резюмирующей записке от 13 июня 2018 года говорится, что по результатам расследования инцидента 2015 года медицинская команда по делу Кара-Мурзы пришла к выводу, что он "подвергся воздействию какого-то биотоксина. Это могло произойти как намеренно, так и случайно".

Странный суп

1 февраля 2017 года Кара-Мурза пообедал в московском ресторане, а через несколько часов ему опять стало плохо. Позже он вспомнил, что его заказ готовился дольше обычного, а "суп был очень невкусный, практически несъедобный". Оппозиционный активист, вместе с которым он обедал, пил только чай, и проблем со здоровьем у него не было.

Эти данные из расследования ФБР дела Кара-Мурзы публикуются впервые. На этой неделе Навальный рассказал, что вечером накануне отравления в августе ему тоже довелось попробовать что-то невкусное. Он заказал коктейль, но "он такой невкусный, что я делаю пару глотков и оставляю его на столе. В полночь я ухожу спать".

Изучив метаданные телефонных звонков, Bellingcat и их партнеры установили, что через несколько часов после того, как Навальный пошел спать, офицеры ФСБ, которых они считают причастными к его отравлению, начали активно обмениваться сообщениями. Восемь часов спустя Навальному стало плохо в самолете, вылетевшем из Томска в Москву.

Кара-Мурзе стало плохо через 12 часов после того, как он съел невкусный суп. Он посчитал этот факт достаточно важным, чтобы рассказать о нем агенту ФБР в ходе расследования второго эпизода его отравления. Он признавал, что доказать, что в супе содержалось какое-то токсичное вещество, будет сложно.

Стандартные тесты

В 2017 году, в отличие от инцидента двухлетней давности, соратники и родственники Кара-Мурзы смогли быстро взять и вывезти в США образцы его крови и тканей для анализа ФБР.

ФБР заказало анализы в лаборатории в Куантико, однако, согласно предоставленным документам, единственным подозрительным результатом был повышенный уровень бария в моче. Образец крови был отправлен в другую лабораторию для подтверждения, однако анализ "не выявил токсикологически значимых результатов".

В начале января 2018 года Кара-Мурза встретился с агентом ФБР, который участвовал в расследовании. Из его записей следует, что Кара-Мурза был проинформирован о неоднозначных результатах анализов и что тот "выразил разочарование по этому поводу, однако дал разрешение ФБР отправить образцы его крови в Ливерморскую национальную лабораторию для дальнейшего анализа".

Эта лаборатория относится к министерству энергетики и является одной из четырех американских лабораторий, зарегистрированных в Организации по запрещению химического оружия "для анализа аутентичных биомедицинских образцов". Представитель лаборатории отказался отвечать на вопрос Радио Свобода, занимались ли там анализами Кара-Мурзы.

Осенью российские государственные медиа заявляли, что представленные на тот момент данные американского следствия подтверждают, что Кара-Мурза не был отравлен. Однако в документах такого утверждения нет. Лабораторные данные показывают, что ФБР проводило тесты на наркотики и другие вещества, но не на экзотические яды, считает Брюс Голдбергер, главный редактор "Журнала аналитической токсикологии" и президент американского управления криминалистической токсикологии.

Голдбергер изучил эти лабораторные данные по просьбе Радио Свобода и отметил, что лаборатория использовала "крайне сложные" методы, имеет "самое современное оборудование" и "очень опытных аналитических и криминалистических токсикологов". Однако эта лаборатория не тестировала образцы на орудия массового поражения (ОМП) или биотоксины (например, сибирскую язву). "Лаборатория тестировала на наркотики и прочие вещества, но не ОМП", – заявил Голдбергер, который также возглавляет кафедру судебной медицины Университета Флориды.

На высшем уровне

Кара-Мурза работал вместе с Борисом Немцовым, бывшим губернатором, вице-премьером, который впоследствии стал лидером оппозиции и ярким критиком Путина. Немцов был застрелен возле Кремля в феврале 2015 года, то есть примерно за три месяца до того, как с Кара-Мурзой случился первый эпизод внезапной болезни.

Он считает, что оба инцидента были отравлениями в качестве мести за его политическую деятельность, в частности за лоббирование "акта Магнитского" 2012 года, когда Вашингтон ввел санкции против российских официальных лиц, причастных к нарушению прав человека. Этот закон вызвал яростную реакцию в Кремле.

Дело Кара-Мурзы заинтересовало не только ФБР, но и Белый дом, и Госдепартамент. Энтони Блинкен, которого избранный президент Джо Байден выдвинул на должность госсекретаря, следил за расследованием отравления 2015 года, будучи в тот момент заместителем главы Госдепартамента.

В январе 2018 года, за два месяца до отравления Скрипаля, в Вашингтоне состоялась необычная встреча. Руководители трех главных российских разведывательных агентств встречались со своими американскими коллегами, в том числе Майком Помпео, который тогда возглавлял ЦРУ.

По словам бывших сотрудников Белого дома, целью встречи было остановить ухудшение отношений между странами, начавшееся при Бараке Обаме и значительно ускорившееся после того, как стало известно о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Необычные эпизоды с Кара-Мурзой были признаны достаточно важной темой и были включены в повестку для обсуждения с российской стороной, сообщили Радио Свобода два бывших сотрудника американской администрации на условиях анонимности.

Однако остается неясным, действительно ли дело Кара-Мурзы обсуждалось, а если да, то в каком ключе. Никаких подробностей о встрече Помпео с главами российской разведки сообщено не было, только общее описание. Стенограмма встречи в Белом доме не распространялась, заявил бывший сотрудник.

Ветераны американской разведки называли этот визит крайне необычным, возможно, даже беспрецедентным. Помпео пришлось оправдываться перед конгрессменами-демократами, которые открыто его раскритиковали.

В российском посольстве в Вашингтоне на вопрос о встрече Помпео с главами российских спецслужб ответили, что представители посольства на ней не присутствовали и не комментируют контакты разведывательных служб.

Согласно документам ФБР, образцы крови Кара-Мурзы были изъяты из хранилища 6 марта 2018 года, то есть через два дня после того, как Скрипаль и его дочь были госпитализированы с отравлением "Новичком". Через 27 минут материалы были возвращены в "холодильник для улик". Неясно, было ли это сделано для проведения тестов, регулярного контроля или по иной причине. На следующий месяц несколько образцов по делу Кара-Мурзы изымались из хранилища ФБР.

Соратники Кара-Мурзы в Конгрессе требуют от ФБР установить, чем были вызваны его болезни. Сам он считает, что официальный документ по этому поводу мог бы стать для него защитой от возможных будущих покушений и предупреждением для тех, кто их планирует.

До середины 2018 года ФБР обещало конгрессменам сделать заявление или выпустить официальный документ по этому поводу, однако впоследствии, к их неудовольствию, отказалось делиться какой-либо информацией. Один сенатор даже предположил, что ФБР засекретило вещество, которое спровоцировало болезнь Кара-Мурзы.

В разговоре с Радио Свобода Кара-Мурза провел параллель с делом Навального, когда канцлер Германии Ангела Меркель публично осудила Россию после того, как немецкие власти установили, что он был отравлен "Новичком". Расследование, проведенное ФБР, было "высокопрофессиональным, сложным и всеохватным. Что касается политических лидеров, там ситуация совсем другая, – считает Кара-Мурза. – Все, что я могу сказать: посмотрите на реакцию немецких властей на дело Навального и американских – на мой случай. Трудно представить более разительное отличие".