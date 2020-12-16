В Чечне убит предполагаемый боевик, о смерти которого уже сообщали

В Чечне во время контртеррористической спецоперации убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров называет его участником незаконных вооруженных формирований. Как сообщают правоохранительные органы, Байдулаев родился в 1988 году, он находился в розыске с 2012 года.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при себе у Байдулаева были самодельное взрывное устройство и граната. По официальным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

"Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, – заявил Кадыров. – Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет".