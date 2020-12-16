В Чечне убит предполагаемый боевик, о смерти которого уже сообщали

В Чечне во время контртеррористической спецоперации убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров называет его участником незаконных вооруженных формирований. Как сообщают правоохранительные органы, Байдулаев родился в 1988 году, он находился в розыске с 2012 года.
По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при себе у Байдулаева были самодельное взрывное устройство и граната. По официальным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
"Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, – заявил Кадыров. – Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет".
- О "ликвидации" Казбека Байдулаева сообщалось еще два месяца назад. Тогда в ходе спецоперации были убиты двое: Рустам Бочашвили и – как писали СМИ – Казбек Байдулаев. Правозащитная организация "Мемориал" рассказывала о том, что Байдулаева неоднократно похищали и пытали в 2008–2011 годах и дважды осудили за причастность к незаконным вооружённым формированиям еще до того, как в 2012 году он присоединился к боевикам. Его родные утверждали, что уголовные дела были сфабрикованы. Преследованиям подвергались и родственники Казбека. В декабре 2014 года сотрудники силовых структур сожгли дом его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района. Семье пришлось покинуть Чечню.
- По данным "Мемориала", при Рамзане Кадырове семья Байдулаевых стала предметом пристального интереса со стороны правоохранительных органов, как потенциальные противники режима. Это вынуждало некоторых из них скрываться от властей, а затем и присоединяться к подполью.
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