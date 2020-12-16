Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за перекрытие дорог и улиц. Он был внесён в нижнюю палату парламента 16 декабря депутатом от "Единой России" Дмитрием Вяткиным. Документ предполагает штрафовать или назначать реальные сроки наказания за блокирование дорог в случае, если оно "принесло угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан".

Сейчас уголовная ответственность за блокировку дорог предусмотрена только в случае, если это причинило тяжкий вред здоровью или привело к смерти человека или крупному ущербу. В пояснительной записке к новому законопроекту утверждается, что сама бесперебойная работа путей сообщений и улично-дорожной сети "является жизненно-важным условием, напрямую затрагивающим вопросы жизни, здоровья и безопасности".

Согласно документу, максимальное наказание за перекрытие трасс составит до 10 лет лишения свободы. Такой срок предложено назначать в случае, если блокировка привела к гибели двух или более человек.