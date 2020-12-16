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Европарламент вручил белорусской оппозиции премию Сахарова 

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская

Европейский парламент 16 декабря вручил представителям белорусской оппозиции премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Награду приняла бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. В числе лауреатов оказались также ее супруг Сергей Тихановский, писательница Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило, а также активисты Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Церемония награждения состоялась на заседании Европарламента в Брюсселе. Решение о присуждении премии было принято 22 октября. Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс назвал нынешние белорусские митинги "мирной революцией нового типа, которую диктатура не в состоянии раздавить жестокой милицейской силой и государственной пропагандой". Председатель Европарламента Давид Сассоли пообещал продолжить оказывать поддержку белорусскому движению. Цепкало рассматривает награду как признак того, что "белорусский народ не одинок в противостоянии диктаторскому режиму". Сама Тихановская заявила, что премию заслужили все белорусы, ведущие борьбу за демократию.

Премия за свободу мысли в размере 50 тысяч евро, названная в честь советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена в Европарламенте в 1988 году. Ранее этой награды удостаивались Белорусская ассоциация журналистов и белорусский политик Александр Милинкевич.

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