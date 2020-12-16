"Открытые медиа": семья Мишустина связана с делом о хищении НДС

Издание "Открытые медиа" в среду опубликовало расследование об одном из родственников главы правительства России Михаила Мишустина – бизнесмене Александре Удодове.

Вскоре после назначения Мишустина премьером в январе нынешнего года "Открытые медиа" уже писали о связи Удодова с семьёй Мишустина и о том, что он проходил как свидетель по делу о незаконном возмещении НДС из бюджета России. После этого в интервью "Известиям" Удодов заявил, что является зятем Мишустина (мужем сестры) с 2008 года (ранее об этом не было известно).

Теперь "Открытые медиа" выступили с утверждением, что зять российского премьера может иметь отношение к крупнейшей махинации с НДС в истории России – так называемому делу Сергея Данилочкина, по которому из бюджета было похищено более 5 млрд рублей.

"Открытые медиа" ссылаются на расследования, которые идут в Германии и Швейцарии. В частности, в германском городе Кобленц следователи расследуют в отношении Удодова дело об отмывании средств.​ ​Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова – на средства которых, в том числе, была приобретена и московская недвижимость родственников Мишустина. Кроме того, одна из компаний Удодова, как утверждается, получала деньги от фирмы, связанной с "делом Магнитского" – ещё одной историей вывода средств из бюджета России.

По делу Данилочкина (бизнесмен, по фамилии которого оно было названо, покинул Россию и сейчас живёт в США. В России он заочно осуждён на 10 лет лишения свободы) Удодов также проходил как свидетель – это следует из ответа Генпрокуратуры России германским коллегам. Однако следствие в Германии считает, что сам Удодов стал одним из бенефициаров схемы вывода средств из бюджета через возмещение НДС, которую использовал Данилочкин и его партнёры. Схема использовалась в 2009–2010 годах. Сам Данилочкин отрицает свою причастность к преступлениям.

Удодов и пресс-служба Мишустина расследование "Открытых медиа" не комментировали.