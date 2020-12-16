В Испании разоблачена преступная сеть с участием "русской мафии"

В Испании завершено следствие по делу преступной сети, в которой были задействованы представители так называемой русской мафии и высокопоставленные местные чиновники, говорится на сайте полиции.

В результате семилетнего расследования, которое испанские правоохранительные органы называют крупнейшим за десять лет, были задержаны 23 человека, в том числе главари группировки. Как утверждается, они отмывали деньги российских "воров в законе" и пытались проникнуть в ключевые секторы испанской экономики. С этой целью обвиняемые задействовали широкий круг инструментов: госслужащих, юристов, бизнесменов и хакеров.

Следствие началось в 2013 году, когда испанская полиция обнаружила, что лидеры русского преступного мира регулярно наведываются в Аликанте и Ибицу. Как выяснилось, они завозили в страну огромные суммы наличных, добытых в результате убийств, вымогательств, а также торговли людьми и оружием по всему миру. Деньги шли на инвестиции и скупку земли для строительства жилой и коммерческой недвижимости в Испании, а также предприятий в сфере ночного досуга и ресторанно-гостиничного бизнеса.

Часть средств использовалась для подкупа испанских чиновников и политиков. В результате преступникам удалось укорениться в госучреждениях и тем самым какое-то время обеспечивать себе защиту от судебно-полицейского преследования, сказано в пресс-релизе. По этой причине следствие пришлось вести особенно осторожно, чтобы не допустить утечки информации.

В масштабной полицейской операции приняли участие Интерпол и национальный прокурорский орган по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.