Учителей обязали выявить школьников, подписанных на паблики Навального 

Управление образования Набережных Челнов разослало по городским школам электронное письмо "для служебного пользования" с требованием к учителям провести мониторинг социальных сетей и выяснить, кто из школьников состоит в "деструктивных группах и сообществах". К их числу ведомство отнесло восемнадцать оппозиционных пабликов в социальной сети "ВКонтакте", среди которых - страницы Фонда борьбы с коррупцией, команды Алексея Навального в Казани, а также группы "Он нам не Царь!" и "Я против Путина и Единой России".

По данным издания "МБХ Медиа", по результатам мониторинга руководители школ обязаны отчитаться о профилактических мерах, принятых в отношении школьников, которые подписаны на "деструктивные страницы".

Координатор профсоюза “Альянс учителей” Иван Дроботов, комментируя письмо, отметил, что судя по свойствам разосланного файла его автор - сотрудница мэрии Набережных Челнов Алина Тищенко. В городской администрации она отвечает за информационную политику и согласование митингов.