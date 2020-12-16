Москва потратит 77 млн рублей на систему слежки за больными COVID-19

Московские власти потратят почти 77 миллионов рублей на модернизацию электронной системы "Помощник Москвы", с помощью которой, в частности, они будут отслеживать зараженных коронавирусной инфекцией, нарушающих карантин. Соответствующую информацию обнаружило издание "Коммерсант", она содержится в техническом задании контракта, размещённого на портале госзакупок.

Отмечается, что тендер на реализацию проекта выиграло ООО "Программный продукт", заказчиком выступает Центр организации дорожного движения Москвы. Контракт должен быть исполнен к середине января 2021 года.

В систему "Помощник Москвы" входит также приложение, которое позволит выявлять автовладельцев-нарушителей - в частности, тех, кто паркуется в неположенных местах.