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В Курске из-за поломки медоборудования умерли 14 пациентов 

Аппараты искусственной вентиляции лёгких, архивное фото  

В Курске из-за поломки кислородного оборудования умерли 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, в начале ноября в реанимации одной из городских больниц была обнаружена неисправность в газификаторе, который автоматически подает кислород пациентам. В связи с этим сорок больных, находившихся в тяжёлом состоянии, перевели в другие медучреждения Курска. В результате прерванного лечения в течение нескольких следующих дней четырнадцать из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. При этом конкретных обвиняемых в деле пока нет.

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