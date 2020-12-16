Суд в Париже огласил приговоры по делу о нападении на Charlie Hebdo 

Суд в Париже приговорил обвиняемых по делу о нападении на редакцию журнала Charlie Hebdo к длительным срокам заключения. На скамье подсудимых оказались 11 человек, ещё троих судили заочно - они сумели бежать в Сирию и сейчас находятся в розыске. Об этом сообщает Reuters.

Максимально суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено Мохамеду Белусину – главному вдохновителю теракта. Али Риза Пола и Айят Бумедьен приговорены к тридцати годам тюрьмы. Они непосредственно участвовали в подготовке нападения на журналистов. Бумедьен, которую прокуратура назвала "принцессой Исламского государства", по-прежнему скрывается от следствия. Обвинения в терроризме были сняты с шести подсудимых: они были признаны виновными в совершении менее серьезных преступлений.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши ворвались в здание Charlie Hebdo, выкрикивая исламистские лозунги, и открыли стрельбу. В результате нападения погибло 12 человек, ранено 11. Нападавшим удалось скрыться, но через два дня они были убиты в ходе полицейской спецоперации. На следующий день сообщник братьев Куаши – Амеди Кулибали – убил в Париже сотрудницу полиции и ранил её напарника. 9 января он напал на кошерный магазин на севере французской столицы и захватил заложников. Погибли четверо. Кулибали застрелили во время штурма.