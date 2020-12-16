Пентагон заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие

Космическое командование США в среду заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.

Как следует из заявления ведомства, этоо испытание стал частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.

В Пентагоне не сообщили, когда именно был проведён тест. Согласно "Голосу Америки", который ссылается на оповещения для российского воздушного пространства, испытание состоялось в среду. Как предполагается, мобильная система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" запустила перехватчик в 800 километрах к северу от Москвы – впрочем, без нацеливания на космический объект. Российские власти об испытании не сообщали, а официальные СМИ сообщили только об американской реакции.

Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд назвал произошедшее доказательством "лицемерия пропаганды Россией предложений по контролю над космическими вооружениями". Тестирование подобных систем означает, что угрозы для космических систем США и их союзников продолжают расти, уверены в Пентагоне. Там обратили внимание, что эта ситуация показывает, сколь своевременным было формирование Космического командования США в качестве отдельной структуры, призванной обеспечивать защиту Америки и ее союзников от враждебных действие в космосе.

По данным американских военных, россияне продемонстрировали два совершенно разных типа космического оружия: неоднократно испытанный кинетический перехватчик, способный с земли уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, а также специальную противоспутниковую систему, базирующуюся на орбите. Последняя была испытана дважды – в 2017 и 2020 году, утверждается в пресс-релизе.

Главная проблема, которой озабочены в США, заключается в том, что в случае поражения спутник расколется на сотни и тысячи обломков. Это приведёт к загрязнению околоземного космического пространства до такой степени, что оно станет непригодным для функционирования коммерческих орбитальных аппаратов. Результатом станут "катастрофические последствия для глобальной экономики", заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В своем твиттере он назвал российские испытания "вопиющим" нарушением Россией собственных обязательств и сообщил о том, что США проинформировали союзников по НАТО о действиях российских военных.

Отдельно в заявлении Пентагона говорится по поводу так называемой "боевой лазерной системы", анонсированной в марте 2018 года президентом Владимиром Путиным. Такую "модель поведения" американские военные назвали "потенциально опасной в целом". Отдельно подчеркивается, что мир нуждается в космических системах особенно сейчас, в период пандемии, когда благодаря спутникам можно добиться эффективной логистики и связи.

В июле США и Британия обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой. В августе 2018 года в Вашингтоне высказывали обеспокоенность из-за подозрительных маневров российского спутника-инспектора, который сближался с американским.

В России отвергают критику западных военных, настаивая на мирном характере космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".