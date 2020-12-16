Пашинян заявил о своей "ответственности", но не "вине" за исход войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода в среду заявил, что несёт ответственность за неудачный для Армении исход боевых действий в Нагорном Карабахе, но не готов согласиться с тем, что он главный виновник поражения.

Пашинян отверг утверждения о том, что его политика привела к войне, итогом которой стало возвращение Азербайджану всех районов по периметру Нагорного Карабаха и переход под контроль Баку части самого Карабаха. По словам премьера Армении, в какой-то момент война стала неизбежной по объективным причинам.

Говоря о возможности досрочных парламентских выборов, к которым призывает оппозиция, Пашинян сказал, что он в одиночку не может принять решения о проведении выборов, и что необходим "консенсус" об их необходимости.

В Ереване проходят массовые акции протеста с призывами к отставке Пашиняна и досрочным выборам. Демонстранты возлагают на премьера ответственность за поражение.

Оппозиция пригрозила начать общенациональную забастовку 22 декабря.

Пашинян заявляет, что у него нет планов уходить. Его сторонники, имеющие большинство в парламенте, в последние дни заявляли, что готовы обсуждать возможность досрочных выборов.