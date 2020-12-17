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ФБР расследует кибератаки против госучреждений США

Министерство финансов США

Правительственные ведомства США в последние дни подверглись кибератакам, все обстоятельства случившегося продолжают выясняться, а попытки хакерских атак по-прежнему продолжаются. С таким заявлением выступили Федеральное бюро расследований США, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и бюро директора национальной разведки.

В заявлении говорится, что ФБР собирает информацию с целью расследовать, кто стоит за кибератаками, и привлечь их к ответственности. Несколько ведомств создали совместный центр для координации борьбы с кибератаками.

Сообщается, что советник президента США Роберт О'Брайен прервал свою поездку по Европе и вернулся в Вашингтон.

В заявлении не сказано, кто стоит за кибератаками. Ранее ряд СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на официальных лиц сообщали о том, что речь идёт о российских хакерах, причём объём кибератак и их технический уровень позволяют предположить, что они связаны с государственными структурами.

Какие именно ведомства подверглись атакам, официально не сообщается. В прессе говорилось, что речь шла, в частности, о министерствах финансов и торговли.

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