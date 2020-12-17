От последствий COVID-19 умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Геннадий Кернес, мэр Харькова, одного из крупнейших городов Украины, умер от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в соцсетях жена Кернеса и его друг, бизнесмен Павел Фукс.

С начала сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции. Она вызвала осложнения. В середине сентября мэр Харькова был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите". Он не появлялся на публике и не вёл предвыборную кампанию, тем не менее в конце октября был вновь избран на пост мэра города. Несколько дней назад сообщалось, что у него отказали почки.

Геннадию Кернесу был 61 год. Он возглавлял Харьков с 2010 года. Во время массовых выступлений против Виктора Януковича зимой 2013-2014 годов выступал как противник Майдана. После бегства Януковича, однако, не поддержал пророссийские выступления в Харькове, остался мэром города и в 2015 году был переизбран. В апреле 2014 году на него было совершено покушение, после чего он передвигался в инвалидной коляске. Был одним из ярких персонажей украинской политики, высказывания и действия которого активно обсуждались в соцсетях; приобрёл известность и в России.