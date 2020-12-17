Интересные детали общения Владимира Путина с журналистами сегодня
Основная часть журналистов будет общаться с президентом дистанционно. Однако часть особо приближенных хотели провезти в резиденцию. Вот что из этого получилось
Смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире собрались 44% россиян
Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина собираются смотреть в прямом эфире хотя бы частично 44% россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос ВЦИОМа. 32% опрошенных сказали, что будут "внимательно смотреть все от начала и до конца", еще 12% рассчитывают посмотреть напрямую отдельные фрагменты.
Еще 38% респондентов собираются узнать суть сказанного из репортажей СМИ. Совсем не будут смотреть пресс-конференцию 18% россиян. Из тех, кто собирается следить за пресс-конференцией, 84% будут смотреть ее по телевизору, 14% - в интернете.
Опрос провели 15 декабря по телефону среди 1600 взрослых россиян.
На вопрос, "Вам в целом скорее интересно или не интересно было бы послушать выступление президента, его ответы на вопросы журналистов, россиян в ходе пресс-конференции?" положительно ответили 71% опрошенных, отрицательно - 28%.
О том, что Путин даст большую пресс-конференцию вовсе не знали 18% опрошенных, они впервые услышали об этом от социологов. Еще 24% знали, что мероприятие состоится, но не смогли назвать дату. Правильную дату назвали 52%, неправильную - 6%.
Владимир Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин проведет в четверг ежегодную пресс-конференцию, которую, как напоминает ТАСС, журналисты традиционно называют "большой пресс-конференцией". В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она пройдет в новом формате - по видео-конференц-связи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
Об особенностях этого мероприятия журналистам ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы.
Согласно размещенной на сайте Кремля информации, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек. В московском Центре международной торговли будут работать 247 представителей федеральных и иностранных СМИ, их обещают разместить с учетом санитарных требований. Сотрудники региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии из своих федеральных округов. Для них организаторы мероприятия создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.
Что касается элементов прямой линии, то вопросы для нее традиционно собираются через специальные сайт и приложение для мобильных устройств, в этой работе задействованы волонтеры Общероссийского народного фронта. В этом году россияне вновь могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и в мультимедийном формате, например, записав видеоролик. Сбор вопросов обычно продолжается до окончания мероприятия.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.