Президент Франции Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Сообщается, что у Макрона проявились симптомы инфекции. Он уйдёт на самоизоляцию на неделю, однако продолжит работать.

Ранее коронавирусную инфекцию перенесли такие лидеры государств, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они выздоровели. От последствий коронавирусной инфекции умер ряд видных бывших государственных деятелей - в том числе и бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Во Франции действуют жёсткие карантинные меры, включая ночной комендантский час. Всего во Франции за время эпидемии заразились окол 2, 5 млн человек, около 60 тысяч умерли.