Футболист ЦСКА, выступивший против Лукашенко, отстранён от сборной

Белорусский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Илья Шкурин исключён из состава национальной сборной Беларуси и лишён права на отсрочку от воинской службы, сообщает "Интерфакс".

Ранее Шкурин поддержал белорусов, протестующих против режима Александра Лукашенко, и в знак солидарности с ними не приехал на сбор молодёжной сборной своей страны перед матчами квалификации чемпионата Европы против сборных Нидерландов и Португалии. 21-летний нападающий заявил, что его не будет в сборной до тех пор, пока Лукашенко не покинет свой пост.

Также Шкурин выставил на аукцион футболку, в которой сыграл один из матчей за ЦСКА, с автографом и надписью "Жыве Беларусь!", а вырученные средства, около тысячи долларов, перевёл в фонд протестующих против Лукашенко.

В нынешнем сезоне Илья Шкурин провёл за московский ЦСКА 11 матчей, забив три гола.