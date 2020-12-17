Песков не стал отрицать, что за Навальным "присматривали" спецслужбы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об Алексее Навальном после пресс-конференции президента, не стал отрицать факт слежки за оппозиционером со стороны сотрудников спецслужб.

"Про пациента я больше не хочу давать комментариев. (…) Президент же сказал причину, почему за ним "присматривают", - сказал Песков корреспонденту "Дождя". Песков уточнил, что к Навальному якобы имеют повышенный интерес иностранные спецслужбы. Кроме того, по словам представителя президента, вызывают вопросы высказывания с призывами к свержению власти. Подробностей представитель Кремля не привёл.

Отвечая на вопрос о том, почему сотрудники спецслужб, которые, вероятно, следили за Навальным не уберегли оппозиционера от отравления, Песков сказал: "Это не ко мне".

17 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически признал, что сотрудники ФСБ, о которых идёт речь в расследовании Bellingcat и ряда СМИ, вели слежку за Навальным. , По словам президента, расследование стало работой западных спецслужб. Другие выводы расследования – в том числе то, что Навальный мог быть отравлен сотрудниками ФСБ, – Путин не комментировал.

Навальный, который проходит восстановление в Германии после отравления, сообщил в твиттере, что спорить с доказательствами, приведёнными в расследовании спорить невозможно. По словам оппозиционера, власти готовы признать факт слежки за ним со стороны ФСБ. "Мы уже в зоне признания. Частичного, но очень важного", - написал оппозиционер.

Сегодня Навальный сообщил о своем допросе германской прокуратурой "по заказу российских властей". Подробностей оппозиционер не привёл. По всей видимости, допрос был связан именно с делом об отравлении. В России уголовное дело не открыто, власти не признали, что Навальный был отравлен. Однако в рамках доследственной проверки российская генпрокуратура отправила в Германию запросы о правовой помощи.