В Москве члена партии "Яблоко" насильно увезли в военкомат 

В Москве члена партии “Яблоко” Сергея Запольнова задержали и насильно увезли в военкомат, сообщил изданию “МБХ медиа” заместитель председателя московского отделения "Яблока" Кирилл Гончаров.

По его словам, полицейские стучали в квартиру Запольного в течение пятнадцати минут и угрожали прийти на работу к его матери, если активист не откроет дверь. Других подробностей пока нет. Также неизвестно, собираются ли задержанного немедленно отправить служить в армию.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что ранее Запольный уже сталкивался с давлением со стороны правоохранительных органов. В мае и ноябре его задерживали из-за пикетов в поддержку активистов "Бессрочного протеста".

Последний раз полицейские приходили домой к Запольному 15 декабря - на следующий день он собирался поехать в город Покров встречать освободившегося из колонии гражданского активиста Константина Котова.

Кроме членства в "Яблоке" Запольнов является председателем профсоюза "Мы молодежь Москвы". Сторонница "Бессрочного протеста" Анна Лойко в разговоре с "ОВД-Инфо" предположила, что давление на активиста может быть связано с деятельностью этого профсоюза.