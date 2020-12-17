"Вор в законе" Леван Сухумский сбежал из здания суда во Владимире 

Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, сбежал из здания суда во Владимире, сообщает издание "Прайм Крайм".

В четверг 45-летнего "вора в законе" доставили в суд для продления ареста. Как пишет СМИ, по просьбе адвокатов конвой снял с Абуладзе наручники, в какой-то момент он отошёл в туалет, после чего обвиняемого не смогли найти. Официально суд не рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста в связи с тем, что Абуладзе "не был доставлен" в зал заседаний.

В апреле этого года в отношении вора в законе Сухумского возбудили дело по новой статье уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

До этого криминальный авторитет отбыл четырёхлетний срок заключения в тюрьме "Владимирский централ" по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и подделке документов.