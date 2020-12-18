Microsoft обнаружила вредоносные файлы после атаки хакеров

Корпорация Microsoft обнаружила в своих системах вредоносные программы, связанные с массивной хакерской атакой против правительственных ведомств, о которой ранее на этой неделе сообщили официальные лица США.

Microsoft заявила, что отследила подозрительные файлы в используемых ею продуктах компании SolarWinds, которыми, как предполагается, воспользовались хакеры. Эти файлы были изолированы и удалены. Microsoft не нашла свидетельств того, что её собственные системы были использованы для атаки других пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя корпорации.

Впервые новости об атаке появились в минувшие выходные, отмечает "Голос Америки". Сообщалось, что взлому подверглись министерство финансов, министерство торговли. Позднее стало известно, что от действий хакеров пострадало также министерство энергетики США.

Киберподразделение министерства внутренней безопасности заявило, что взлом "представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов, муниципалитетов, племенных и территориальных образований, а также для критически важных объектов инфраструктуры и других организаций частного сектора".

Ряд СМИ, в частности, Reuters и The Washington Post писали, что за взломом могут стоять хакеры, работающие на российскую разведку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков причастность России к атакам отрицает.