В Петербурге от COVID-19 умер эксперт Greenpeace Рашид Алимов

В Петербурге от коронавируса умер эксперт, руководитель проектов Greenpeace Рашид Алимов. Об этом сообщила его жена Ольга Кривонос. Алимову было 40 лет.

Экоактивист попал в больницу имени святителя Луки в начале декабря. Он находился в реанимации, где 17 декабря умер.

Алимов известен активной борьбой против ввоза в Россию "урановых хвостов". Транспортировка опасного груза проходит через Петербург. Год назад он был задержан после акции протеста у Гостиного двора. Его обвинили в самовольном захвате земельного участка. Позже обвинения сняли, а дело закрыли. Алимов также вёл экспертную работу для Совета по правам человека и исследовал качество воздуха в Петербурге.

Рашид Алимов работал в Greenpeace с 2012 года. Он неоднократно комментировал редакции Север.Реалии информацию об экологической ситуации в Петербурге, а также рассказывал о прибытии в Россию новых партий "урановых хвостов".