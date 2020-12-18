Sony отозвала Cyberpunk 2077 из магазина после многочисленных жалоб

Sony отозвала недавно вышедшую компьютерную игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store. Об этом сообщается на сайте игровой платформы.

Объясняя такой беспрецедентный шаг, компания заявила, что стремится к тому, чтобы клиенты "оставались довольны своим игровым опытом". Геймерам, которые уже приобрели продукт, возвратят средства, а сама игра будет удалена "до следующего уведомления", говорится в пресс-релизе. В настоящее время она уже недоступна в PlayStation Store.

Cyberpunk считалась самой ожидаемой игрой уходящего года и получила крайне высокие оценки еще до официального выхода, а также была удостоена наград за "графику" и "инновацию". Ее создала польская компания CD Projekt RED – коллектив авторов, который выпустил "легендарного" Ведьмака, снискавшего славу одной из лучших игр десятилетия.

Вскоре после того, как 10 декабря состоялся релиз Cyberpunk, игроки начали массово жаловаться на большое количество ошибок. Главные претензии высказали те, кто использует консоли прошлого поколения – PlayStation 4 и Xbox One. Они столкнулись с такими проблемами, как низкое разрешение 720p, плохо прогружающиеся текстуры и снижение частоты кадров до 15 в секунду. На консолях нового поколения и персональных компьютерах подобных проблем замечено не было.

CD Projekt RED пообещала выпустить к февралю следующего года обновление, призванное устранить неисправности и повысить качество графического исполнения. Как следует из слов разработчиков, нынешнее фиаско произошло из-за спешки: выпуск Cyberpunk несколько раз переносился, и у компании попросту не хватило времени на доработку игры – очень требовательной в аппаратных ресурсах – для линейки морально устаревающих приставок.