Русскому языку в Молдавии вернули статус межнационального общения

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межнационального общения. В 2018 году конституционный суд Молдовы признал эту норму устаревшей и отменил.

Кроме того, в Молдавии возобновится вещание российских телеканалов. Их программы также попали под запрет два года назад. Один из инициаторов запрета бывший председатель молдавской Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк объяснял такое решение борьбой с пропагандой и дезинформацией.

Все изменения принял парламент Молдавии. Оппозиция заседание бойкотировала и намерена оспорить законы в суде. На следующей неделе пророссийского президента Игоря Додона сменит проевропейский политик Майя Санду.