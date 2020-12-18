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Русскому языку в Молдавии вернули статус межнационального общения

Игорь Додон

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межнационального общения. В 2018 году конституционный суд Молдовы признал эту норму устаревшей и отменил.

Кроме того, в Молдавии возобновится вещание российских телеканалов. Их программы также попали под запрет два года назад. Один из инициаторов запрета бывший председатель молдавской Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк объяснял такое решение борьбой с пропагандой и дезинформацией.

Все изменения принял парламент Молдавии. Оппозиция заседание бойкотировала и намерена оспорить законы в суде. На следующей неделе пророссийского президента Игоря Додона сменит проевропейский политик Майя Санду.

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