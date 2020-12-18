КНДР заподозрили в тайном создании компонентов для ядерного оружия

На загадочном северокорейском объекте, который ранее привлек внимание американских экспертов, могут производиться компоненты для создания ядерных бомб. Об этом пишет в своем отчете бывший официальный представитель Международного агентства по атомной энергии, вашингтонский эксперт Олли Хейнонен, передает Reuters.

Подозрительный производственный комплекс, расположенный на юго-западной окраине Пхеньяна, впервые был публично идентифицирован в 2018 году. Аналитики тогда предположили, что завод может использоваться для тайного обогащения урана, однако автор нового доклада считает иначе. По его мнению, спутниковые снимки свидетельствуют о наличии в этом кластере высокотехнологичного оборудования, предназначенного для создания центрифуг, которые, в свою очередь, применяются как раз для создания уранового топлива – ключевого компонента боевого ядерного устройства.

Спор из-за секретных ядерных объектов стал причиной срыва встречи в Ханое в 2019 году между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Вашингтоне уверены, что КНДР утаивает информацию о масштабах своей атомной программы. Европейские аналитики более осторожны в оценках того, что на самом деле представляет из себя подозрительный комплекс близ северокорейской столицы. Пхеньян категорически отрицает обвинения.

Администрация Дональда Трампа ужесточила санкции против КНДР, однако сумела добиться некоторого ослабления напряженности в регионе, убедив Север и Юг сесть за стол переговоров. Официально Пхеньян пообещал встать на путь денуклеаризации, однако американские спецслужбы неоднократно высказывали скепсис в отношении истинных намерений КНДР. По их предположениям, Северная Корея уже обладает несколькими десятками атомных бомб, а также продолжает работать над модернизацией ядерного оружия и средствами его доставки к материковой части Америки.