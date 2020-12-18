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В Бельгии случайно опубликованы цены на вакцины против COVID-19

В Бельгии высокопоставленный правительственный чиновник случайно обнародовала конфиденциальную информацию о стоимости закупленных правительством вакцин против ковида. Как сообщил бельгийский информационный портал HLN, статс-секретарь по бюджету и обслуживанию потребителей Ева де Блеекар опубликовала твит, в котором указаны цены на закупленные правительством вакцины и суммы, которые Бельгия заплатит каждому производителю за поставку.

Из публикации следует, что в этом году Бельгия закупит 33 миллиона вакцин и правительство заплатит за них 280 миллионов евро. Из приложенной к твиту таблицы видно, что одна доза вакцины AstraZeneca стоит 1 евро 78 центов. Это самая дешёвая из вакцин. Самая дорогая – от производителя вакцины Moderna, одна её доза стоит 18 долларов.

Еврокомиссия, ссылаясь на условия контрактов с поставщиками, обязалась сохранять в тайне стоимость вакцин, поэтому немедленно удалила публикацию из твиттера. Однако раскрытые сведения успели стать объектом внимания.

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