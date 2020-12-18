Иран начал строить подземный объект на ядерном предприятии в Фордо

Иран приступил к сооружению подземного объекта на ядерном предприятии в Фордо, передает Associated Press.

Согласно снимкам из космоса, строительство началось в конце сентября. Работы ведутся примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. На спутниковом изображении от 11 декабря виден вырытый фундамент с десятками столбов, которые обычно используются для стабилизации зданий в зонах сейсмических колебаний.

Рядом с конструкцией располагаются вспомогательные и научно-исследовательские предприятия, в том числе Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Вакуумная технология – это важнейший компонент иранских центрифуг, предназначенных для обогащения урана, являющегося главным компонентом ядерной бомбы.

В соответствии с ядерной сделкой 2015 года Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо. Нынешняя активность в этой зоне свидетельствует о том, что Тегеран готов отказаться от своих обязательств. Это происходит на фоне продолжающегося давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая вышла из международной сделки и ввела ряд болезненных санкций против иранской экономики, обвиняя Тегеран в нарушении соглашения о денуклеаризации.

Фордо – завод по обогащению урана, информация о котором строго засекречена и становится достоянием общественности лишь благодаря американским и израильским СМИ. Известно, что основная часть производственных мощностей расположена на глубине 90 метров под скальными породами. Иран по-прежнему настаивает на мирном характере своего атомного проекта. Тем не менее, по данным экспертов, объема низкообогащенного урана, который в последние годы сумел накопить Тегеран, хватит для того, чтобы уже сейчас произвести не менее двух ядерных боезарядов.