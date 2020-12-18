Суд в Севастополе оставил в силе приговор главе партии "Рот-Фронт"  

Городской суд аннексированного Севастополя оставил в силе приговор главе партии "Рот-Фронт" Валерию Большакову, обвиненному в "экстремистских" призывах. Об этом говорится на сайте судебного органа.

Нижестоящая инстанция назначила ему два с половиной года условного лишения свободы за действия, которые были расценены как "совершение преступления против основ конституционного строя" и призывы к "экстремизму".

Основанием стали его публикации в социальной сети "Вконтакте" и одиночный пикет. Согласно тексту, размещенному на сайте городского суда, Большаков совершил "умышленную демонстрацию плаката", который содержал "призыв к устранению официально действующей власти". Сторона обвинения вменяет подсудимому "сопротивление государственному строю" и "негативную оценку" деятельности Владимира Путина.

Сторона защиты ранее заявляла, что рассматривает севастопольский судебный процесс скорее как простую формальность, необходимую для дальнейшей подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Севастопольские судебные органы, вынесшие решения в отношении Большакова, не являются легитимными с точки зрения международного права, согласно которому Крым и город Севастополь – это территории, незаконно аннексированные Россией в 2014 году. В одном из докладов ООН, посвященных нарушению Россией прав человека на полуострове, было сказано, что "произвольные аресты и задержания осуществляются в различных формах и служат различным целям – от нагнетания страха до подавления оппозиции, а также в качестве наказания".