В Нагорном Карабахе погиб российский военнослужащий

Офицер Международного противоминного центра погиб 17 декабря при разминировании дороги у города Шуша, сообщило в пятницу российское министерство обороны, информирует "Интерфакс".

Раненый офицер группы разминирования получил тяжёлое ранение и скончался по дороге в госпиталь, сообщило министерство.

16 декабря министерство обороны сообщило, что российские миротворцы обнаружили в Степанакерте за одни сутки 1200 неразорвавшихся мин и снарядов, освободив от них 16-километровый участок дороги.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи (московского времени) 10 ноября.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысяч военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.