В Саратове скончался писатель и журналист Роман Арбитман

Писатель, литературный критик, публицист Роман Арбитман скончался в Саратове от коронавирусной инфекции нового типа, сообщили его близкие. Арбитману было 59 лет. Несколько лет он был колумнистом Русской службы Радио Свобода.

Роман Эмильевич Арбитман родился в Саратове 7 апреля 1962 года. Окончил филологический факультет Саратовского университета. Работал учителем в сельской школе, затем в издательстве родного университета.

С 1993 года стал заведующим отделом прозы в литературном журнале "Волга", обозревателем газеты "Саратов - столица Поволжья". Публиковался в "Литературной газете", в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей", в журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики" и "Мир фантастики".

Публиковал фантаститические и детективные романы, чаще всего под псевдонимом Лев Гурский. Один из них был экранизирован в виде сериала "Досье детектива Дубровского" с Николаем Караченцевым в главной роли. Последняя книга Арбитмана "Министерство справедливости" вышла из печати несколько месяцев назад.

Редакция Русской службы Радио Свобода приносит свои искренние соболезнования родным и близким Романа.