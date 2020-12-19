Подаренную Лаврову икону возвратят дарителям по требованию Украины

Икона XVIII века из Луганска, которую подарил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе МИД России Сергею Лаврову, российская сторона возвратит дарителям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Причиной возврата стало требование со стороны украинских властей.

По данным издания Srna, 300-летнюю икону с позолотой, обнаруженную в Луганске, вручили Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря. На ее обратной стороне содержится оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия". Спустя несколько дней украинское посольство направило в Сараево вопрос о том, каким образом в распоряжении властей страны оказался предмет культурного наследия Украины, незаконно вывезенный с территории, которая подконтрольна пророссийским сепаратистам.

Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович пообещала добиваться возвращения иконы Украине в соответствии с ее запросом. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения этого произведения искусства. Как ожидается, в расследовании примет участие Интерпол.