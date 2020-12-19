В США зарегистрирована вторая вакцина против Covid-19

Управление по санитарному надзору США (FDA) 18 декабря, в пятницу, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. В эти выходные дни запланировано распределить по медицинским учреждениям почти 6 млн доз препарата, а вакцинация начнётся в 20-х числах декабря.
Эффективность "Модерны", по данным производителя, составляет 94%. Компания намерена в 2021 году получить полноценную лицензию в США.
11 декабря вакцина немецкой биотехнологической компании Biontech и ее американского партнера Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря.
- Соединенные Штаты стали шестой страной, разрешившей применение вакцины Biontech Pfizer. Ранее это сделали власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики.
- В ЕС проверка вакцины Biontech/Pfizer продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA), как ожидается, примет решение до 29 декабря.
- По результатам исследований, эффективность препарата компаний Biontech и Pfizerдостигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.
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