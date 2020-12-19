В Армении протестующие преградили путь траурной колонне с Пашиняном

В Армении с 19 про 21 декабря объявлены днями общенационального траура по погибшим в карабахском конфликте. В связи с этим в Ереване в субботу, на сороковой день со дня окончания войны, проходит траурное шествие во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Оно протянулось от площади Республики до военного кладбища "Ераблур".

Сторонники оппозиции решили пройти до "Ераблура" отдельным маршем, который стартовал на площади Свободы. Лидеры движения пообещали не допустить участия главы правительства в траурных мероприятиях. Они обвиняют его в военном поражении, которое привело к утрате контроля над территориями в Нагорном Карабахе и районами вокруг него.

Тем не менее, колонне с участием первых лиц государства, в числе которых спикер парламента, министр и депутаты, удалось пройти сквозь заслоны протестующих и попасть на территорию пантеона. Помощь им оказала полиция, оттеснившая недовольных.

Число протестующих составило несколько тысяч. Среди них – родственники погибших военных. Многие матери убитых армянских пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей".

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях. В регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Карабаха. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.

В ходе конфликта азербайджанская сторона активно использовала турецкие боевые дроны и получила политическую поддержку от Анкары. Армения в свою очередь неоднократно обращалась за военной помощью к России, однако получила отказ.