Чеченский телеканал вслед за "колдуньями" показал их клиентов

Телеканал "Грозный" рассказал о двух жителях Чечни, которые, как утверждается, были задержаны во время поездки в Дагестан к колдунье. С её помощью один из задержанных якобы хотел вернуть жену, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на "Кавказский узел".

Двое молодых людей были остановлены, когда возвращались из Дагестана в Чечню. Они везли с собой железный замок, заговорённую воду и другие подозрительные предметы.

В беседе с полицейскими выяснилось, что в Дагестан оба задержанных ездили за услугами "колдунов". На такой поступок их толкнули безответные чувства", – говорится в инстаграме телеканала "Грозный".

Задержанных привели на беседу со специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Беседа закончилась тем, что "провинившиеся" признали свои ошибки и принесли публичные извинения своему народу.

"Кавказский узел" отмечает, что сюжет вызвал раздражение в соцсетях. Так, пользователи инстаграма, пожаловались, в частности, на то, что сотрудники телеканала не изменили имена и не скрыли лица задержанных.