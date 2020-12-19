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Чеченский телеканал вслед за "колдуньями" показал их клиентов

Телеканал "Грозный" рассказал о двух жителях Чечни, которые, как утверждается, были задержаны во время поездки в Дагестан к колдунье. С её помощью один из задержанных якобы хотел вернуть жену, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на "Кавказский узел".

Двое молодых людей были остановлены, когда возвращались из Дагестана в Чечню. Они везли с собой железный замок, заговорённую воду и другие подозрительные предметы.

В беседе с полицейскими выяснилось, что в Дагестан оба задержанных ездили за услугами "колдунов". На такой поступок их толкнули безответные чувства", – говорится в инстаграме телеканала "Грозный".

Задержанных привели на беседу со специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Беседа закончилась тем, что "провинившиеся" признали свои ошибки и принесли публичные извинения своему народу.

"Кавказский узел" отмечает, что сюжет вызвал раздражение в соцсетях. Так, пользователи инстаграма, пожаловались, в частности, на то, что сотрудники телеканала не изменили имена и не скрыли лица задержанных.

  • В феврале сообщалось, что в Чечне правоохранительные органы задержали двух женщин, обвиняемых в колдовстве. Об этом тоже рассказал телеканал "Грозный", а с задержанными беседовал тот же главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он заявил, что дорога, которую они выбрали, "ведёт в ад".
  • О "разоблачении" колдуний чеченские власти отчитывались в январе этого года, а ещё раньше – в декабре и сентябре 2019 года. Преследования людей, занимающихся оккультизмом, начались в Чечне несколько лет назад и усилились прошлым летом.

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