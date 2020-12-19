С полуночи воскресенья в Лондоне впервые вводится локдаун 4-го уровня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в субботу объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением нового штамма коронавируса (его название VUI-202012/01). По словам Джонсона, он может быть опаснее известного ныне штамма, сообщает Би-би-си.

Советники премьер-министра по борьбе с пандемией отмечают, однако, что нет никаких указаний на возможное увеличение смертности от Covid-19 или изменения в процессе вакцинации.

Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при "очень высокой эпидемиологической опасности".

Таким образом, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы.

Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице.

Борис Джонсон подчеркнул, что понимает эмоции сограждан в Рождественский период и знает, каким разочарованием станут для них новые ограничения.