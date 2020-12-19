На юго-востоке Европы ограничения из-за ковида создали длинные пробки

Несмотря на ограничения на передвижение людей в связи с пандемией, на юго-востоке Европы тысячи людей часами простаивают в пробках у пограничных переездов между Словенией и Хорватией, Венгрией и Сербией. Агентство Associated Press (AP) обращает внимание на то, что многие жители Турции, Македонии, Косова и Боснии работают и живут в Западной Европе. Они традиционно отправляются на родину на автомобилях, чтобы отпраздновать Рождество и новогодние праздники. Такие сезонные переезды между странами происходят дважды в год - зимой и летом.

Некоторые государства ЕС с крупными общинами трудовых мигрантов ввели обязательные тесты на коронавирус и последующий карантин после их возвращения к местам работы.

Хорватское телевидение HRT сообщило 19 декабря, что длинные автомобильные очереди выстроились у хорватско-боснийской границы.

Сербское телевидение RTS сообщило вечером в субботу, что путешественники не менее четырёх часов проводили в пробке перед границей с Венгрией. В то же время, за последние сутки около 16 000 человек пересекли границу из Венгрии в Сербию.

Балканские государства сообщают о ежедневном выявлении тысяч новых инфицированных и переполненных больницах.

Нынешние пробки на дорогах могут быть связаны не только с сезонной традицией поездок, но и с решением Сербии с 21 декабря ввести пропуск на свою территорию только тех иностранных путешественников, у которых есть справка о негативном тесте на ковид, сообщило агентство АР. Сербские граждане без подтверждённых негативных тестов будут обязаны пройти 10-дневный карантин после прибытия на родину.