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Мэр Москвы: большое застолье может оказаться опасным для здоровья и жизни

Оставаться дома в праздничные дни - с таким призывом обратился к москвичам мэр Сергей Собянин. В интервью телеканалу "Россия-1" он предупредил, что большое застолье - это риск "не только для здоровья, но и для жизни".

Собянин призвал всех москвичей быть осторожными при посещении торговых центров и подготовке к празднику. Москвичам старшего возраста, по мнению мэра, следовало бы попросить о помощи в приготовлениях к празднику своих друзей и близких, не входящих в группы риска.

Агентство ТАСС, сообщившее об обращении Собянина, отмечает, что Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 19 декабря в городе было выявлено около 730 000 случаев заражения (точные официальные данные - 728 637). Число излечившихся в Москве от Covid-19, по данным ТАСС, 563 тысячи.

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