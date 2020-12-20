В Беларуси проходят "Марши народного трибунала"

В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, вновь начались протестные акции против режима Александра Лукашенко. Организаторы призвали жителей выходить на "Марши народного трибунала" в разных местах Минске и других городах.

В независимых и оппозиционных изданиях публикуются кадры, снятые во время задержаний. Новостной портал Tut.by сообщает, со ссылкой на своих читателей, что в некоторых дворах стоят милицейские и военные машины. Сотрудники органов охраны правопорядка задерживают людей, догоняют их и доставляют к машинам.

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