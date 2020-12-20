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Полиция задержала детей, бросавших снежки в Вечный огонь 

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух тринадцатилетних девочек, которые в одном из городских парков бросали снежки в Вечный огонь.

В пресс-службе главного управления петербургского МВД сообщили, что в полицию обратился прохожий - он пожаловался на то, что огонь погас, а также на распространяющийся запах газа. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и установили, что Вечный огонь снежками потушили дети, после чего их задержали в одном из близлежащих дворов. Сообщается, что с задержанными провели профилактическую беседу, а на их родителей завели административное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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