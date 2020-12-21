В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый исторический максимум с начала пандемии COVOD-19. Умерли за сутки, по официальным данным, 493 пациента.

С начала пандемии коронавирусом заболели почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Число умерших превысило 51 тысячу. С начала года в России наблюдается избыточная смертность – более 120 тысяч. Многие демографы уверены, что большая часть этих случаев связаны с пандемией.

В Москве в начала декабря началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививали медицинских и социальных работников, сотрудников образовательной сферы. С 21 декабря могут вакцинироваться работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. По данным московских властей, на базе поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов.