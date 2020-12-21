В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый исторический максимум с начала пандемии COVOD-19. Умерли за сутки, по официальным данным, 493 пациента.
С начала пандемии коронавирусом заболели почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Число умерших превысило 51 тысячу. С начала года в России наблюдается избыточная смертность – более 120 тысяч. Многие демографы уверены, что большая часть этих случаев связаны с пандемией.
В Москве в начала декабря началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививали медицинских и социальных работников, сотрудников образовательной сферы. С 21 декабря могут вакцинироваться работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. По данным московских властей, на базе поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов.
- Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. К моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
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