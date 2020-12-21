Умер создатель мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Умер один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на родственников и друзей драматурга.

Курляндскому было 82 года. О причинах смерти не сообщается.

Александр Курляндский родился в 1938 году в Москве. Он известен как автор сатирических рассказов для взрослых и детей. Дебютировал в мультипликации в первом выпуске "Ну, погоди!" в 1968 году. Один из создателей мультфильмов "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая", о главных персонажах которого (попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе), написал четыре повести.

Пять юмористических рассказов Курляндского вошли в киножурнал "Ералаш".

Курляндский – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР.