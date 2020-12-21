Россия приостанавливает авиарейсы с Великобританией с 22 декабря

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По предварительным данным, ограничения вводятся на неделю.

Ранее о приостановке и ограничении транспортного сообщения с Великобританией из-за из-за распространения там нового штамма коронавируса объявили более 20 стран. Одними из первых стали Дания, Италия, Нидерланды и Австралия. В этих странах уже выявлены более 10 случаев заражения новым штаммом.

В самой Великобритании 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.

По данным властей, новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.