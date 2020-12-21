Британский суд: жена банкира должна раскрыть источники богатства

Верховный суд Великобритании в понедельник оставил в силе решение нижестоящих судов по делу жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, согласно которым она обязана раскрыть источники своих доходов.

Дело является прецедентным - это первое подобное дело после принятия в феврале 2018 года закона "О криминальных финансах". В соответствии с ним власти Великобритании имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев, бывших госслужащими, или их ближайшего окружения. Если они не смогут объяснить происхождение капиталов объемом свыше £50 000, то могут столкнуться с заморозкой активов. В рамках расследований проводится проверка 120–140 человек, причём большинство из них связаны с Россией.

От Замиры Гаджиевой, жены находящегося сейчас в заключении банкира Джахангира Гаджиева, потребовали объяснить, откуда у неё самой и её мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши.

Теперь, если Гаджиева не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, её недвижимость, включая особняк, будет арестована британскими властями. После этого имущество может быть продано, а средства обращены в доход казны. Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у чиновников будет 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Джахангир Гаджиев в 2016 году был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 лет.