США опубликовали список компаний, сотрудничающих с ВС РФ

Министерство торговли США в понедельник опубликовало список российских и китайских компаний и ведомств, которые сотрудничают с вооружёнными силами двух стран.

Всего в списке 58 китайских и 45 российских компаний и организаций. Само по себе включение в него не означает введения санкций против этих компаний, однако они не смогут приобретать в США ряд товаров и технологий США.

В список включены такие российские компании и организации, как "Адмиралтейская верфь", Служба внешней разведки, бюджетное управление Администрации президента России, "Иркут", ЦНИИМАШ, ракетно-космический центр "Прогресс", Казанский вертолётостроительный завод, министерство обороны России, авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, "Объединённая авиастроительная корпорация", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Туполев" и другие организации, связанные с военно-промышленным комплексом.