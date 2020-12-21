Судья по делу Вячеслава Егорова отказалась участвовать в процессе 

В Коломне судья городского суда Светлана Беляева отказалась рассматривать уголовное дело местного активиста Вячеслава Егорова и взяла самоотвод. О причинах её решения не сообщается.
Егорова судят по так называемой "дадинской" статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Комментируя самоотвод судьи, активист отметил, что "не может не сказать ей спасибо". Он назвал поступок Беляевой "редким законным решением", добавив, что неизвестно, кто будет следующим судьёй, и что новая дата заседания по его делу тоже пока не назначена.
Адвокат Егорова Мария Эйсмонт в свою очередь отметила, что из трёх вступивших в силу постановлений о привлечении её подзащитного к административной ответственности, которые легли в основу уголовного дела, два были подписаны судьёй Беляевой.
- Вячеслав Егоров - лидер "антимусорных" протестов в Коломне. Вместе с местными жителями он выступал против строительства мусорного полигона в черте города.
- Уголовное дело против активиста возбудили в январе 2019 года на основании четырёх административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Одним из нарушений полиция признала запись Егорова на "Яндекс.Дзене", в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, многие пришедшие остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга и задержали.
- Около года активист находился под домашним арестом, позже ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Последние месяцы о каких-либо движениях по делу Егорова ничего не было слышно. 19 декабря активист сообщил на своей странице в фейсбуке, что его всё же оповестили о начале судебных слушаний. "Почему именно сейчас вспомнили про меня - несложно догадаться: скоро выборы", - отметил Егоров.
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