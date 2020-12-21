Судья по делу Вячеслава Егорова отказалась участвовать в процессе 

В Коломне судья городского суда Светлана Беляева отказалась рассматривать уголовное дело местного активиста Вячеслава Егорова и взяла самоотвод. О причинах её решения не сообщается.

Егорова судят по так называемой "дадинской" статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Комментируя самоотвод судьи, активист отметил, что "не может не сказать ей спасибо". Он назвал поступок Беляевой "редким законным решением", добавив, что неизвестно, кто будет следующим судьёй, и что новая дата заседания по его делу тоже пока не назначена.

Адвокат Егорова Мария Эйсмонт в свою очередь отметила, что из трёх вступивших в силу постановлений о привлечении её подзащитного к административной ответственности, которые легли в основу уголовного дела, два были подписаны судьёй Беляевой.